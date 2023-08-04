В Україні відсьогодні введено в обіг нову монету номіналом 10 гривень – як вона виглядає

В Україні відсьогодні введено в обіг нову монету номіналом 10 гривень, повідомляє НСН, посилаючись на НБУ. Монета не є колекційною, її тираж – 10 мільйонів, вона перебуватиме у вільному обігові.

Презентація нової обігової пам’ятної монети “ППО – надійний щит України” відбулася апередодні Дня Повітряних Сил ЗСУ 4 серпня в Національному банку.

Ця монета продовжує серію “Збройні Сили України” та присвячена подвигам і героїзму воїнів протиповітряної оборони, які самовіддано та щоденно боронять небо України. Презентували нову монету Голова Національного банку України Андрій Пишний, Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук та Командувач повітряного командування “Центр” Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Ці монети щодня перебуватимуть в обігу та нагадуватимуть нам про героїзм та подвиги воїнів Збройних Сил України, про тих, кому завдячуємо за врятовані життя, миті спокою та нескорене вільне небо над головою. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль, за надійний щит над Україною”, – сказав Голова Національного банку

Він також зауважив, що уведенням в обіг нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам’ятних монет. До кінця 2023 року планується введення в обіг ще двох обігових пам’ятних монет, одна з яких буде присвячена Збройним Силам України.

“Кожного разу Збройні Сили України руйнують плани ворога і дарують країні та її громадянам ще один день, щоб працювати та допомагати наближати Перемогу. Завдяки вам наші діти навчаються, підприємства та банки працюють, українська економіка функціонує. Віримо, що пам’ять про звитягу українських захисників неба назавжди залишиться відкарбованою в історії України, як вона відсьогодні відкарбована в прямому сенсі на монетах Національного банку. Це наш спосіб вклонитися Збройним Силам України, подякувати за мужність, витримку, незламність та сміливість”, – наголосив Андрій Пишний “Саме тому, впереддень нашого професійного свята – Дня Повітряних Сил – ми спільно презентуємо не просто нову монету, а унікальний символ нової системи Протиповітряної оборони України! – підкреслив Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. – Це поєднання українського патріотизму, мужності, стійкості та професіоналізму воїнів Повітряних Сил, їх навченості вмілому управлінню та застосуванню передових зразків західної техніки, які щодня наближають нас до Перемоги! Завдяки допомозі іноземних партнерів ми першими в бойових умовах повноцінно опанували системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші сучасні зенітні ракетні комплекси. Поставили їх на варту наших мирних міст і сіл, створивши дієвий протиповітряний щит для України”.

В Україні відсьогодні введено в обіг нову монету номіналом 10 гривень – як вона виглядає

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс – тематичний та містить військову символіку. На реверсі монети зображено пускову установку “Patriot” на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО – НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ.

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета “ППО – надійний щит України” є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки. Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети “ППО – надійний щит України” буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 9 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (АТ АБ “УКРГАЗБАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”, АТ “ТАСКОМБАНК”, АТ КБ “ПриватБанк”). До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет “ППО – надійний щит України”. На сувенірній упаковці ролика зображено пускову установку “Patriot”. Тираж роликів – 20 тисяч штук.

Довідково

Обігову пам’ятну монету “ППО – надійний щит України” Національний банк України вводить у готівковий обіг 04 серпня 2023 року.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Гурт монети – рифлений.

Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

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