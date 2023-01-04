Україна на весну планує великий наступ – Буданов

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Україна на весну планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються в березні.

Про це він розповів в інтерв’ю ABC News, передає НСН.

Буданов заявив, що подальші атаки відбуватимуться «все глибше і глибше» всередині росії, але не заявив про відповідальність України за це. Деталі обіцяє озвучити після закінчення війни.

Глава розвідки сказав, що озброєння рф виснажується, що змушує країну вдаватися до «дешевших» рішень, як-от «шахеди» іранського виробництва.

Буданов зауважив, що очікує, що бої будуть «найгарячішими» в березні, додавши, що Україна планує серйозний поштовх навесні.

«Це [буде] звільнення територій і завдання остаточних поразок російській федерації. Це буде відбуватися по всій Україні — від Криму до Донбасу», сказав він.

За словами Буданова, єдиною проблемою, яка залишається, є ядерний арсенал рф та «неконтрольований режим», який призведе до того, що «весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом».

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