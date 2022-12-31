Столтенберг: не потрібно недооцінювати Росію, необхідно готуватися до нових наступів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія не змінила мету, заради якої вона розв’язала загарбницьку війну проти України. Тому необхідно бути готовими до можливих довгострокових ворожих наступів.

Про це Столтенберг розповів в інтерв’ю DPA, передає НСН.

Він переконаний, що Путін не відмовився від ідеї отримати контроль над Україною.

Зокрема, для цього Росія мобілізувала багато нових військових, у тому числі й навчених.

“Вони продемонстрували готовність терпіти болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, зокрема Ірану, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію”, сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг наголосив, що надання Україні необхідної зброї – це найшвидший шлях до миру.

“Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру”, заявив він в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Також Столтенберг вважає українські атаки на військові об’єкти в Росії абсолютно законними.

“Кожна країна має право захищати себе. Україна теж”, сказав генсекретар НАТО.

Джерело: Обозреватель

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