В росії планують нову мобілізацію – Буданов розповів коли

В росії планують нову мобілізацію, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає НСН.

Попри заяву міністра оборони рф сергія шойгу, який вчора, 29 грудня, вкотре оголосив про завершення мобілізації в росії, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю призову.

Про це сказав Буданов в інтерв’ю ВВС, передає НСН.

“При формуванні нових підрозділів їм (росіянам – ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації”, розповів Буданов.

Він також розповів, що нині росіяни мають дуже великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через те, що ті вже беруть участь в бойових діях й мають величезні втрати.

За словами Буданова, немає жодної різниці коли саме буде оголошена мобілізація в росії, “5 чи 9 січня – в принципі, це нічого не змінить”, адже через втрати живої сили їм в будь-якому разі доведеться це зробити.

“Це ще враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується, і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну”, пояснив голова розвідки.

Джерело: ВВС

Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут. Аналітики ISW не погоджуються