Ключовий фактор стримування наступу російських військ назвала британська розвідка

У Міністерстві оборони Великої Британії на основі розвідданих назвали ключовий фактор стримування наступу російських військ

Брак боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим фактором стримування для наступальних операцій рф, заявили у Міноборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих.

Про це розповідає НСН

Британська розвідка назвала ключовий фактор стримування наступу військ РФ

“Із жовтня росія посилила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Попри скорочення гостроти нестачі особового складу, брак боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим фактором стримування для російських наступальних операцій”, – повідомили у британській розвідці.

Як вказують у МО Британії, росія, ймовірно, обмежила свої далекобійні ракетні удари по українській інфраструктурі приблизно разом на тиждень через обмежену наявність крилатих ракет.

Так само росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб можна було проводити великомасштабні наступальні операції”, – зазначили у британській розвідці.

“Вразливість нинішньої оперативної схеми росії у тому, що навіть просте ведення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту потребує значної щоденної витрати снарядів і ракет”, – підсумували у МО Британії.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголосив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу на Україну з території білорусі залишається низькою.

Джерело – УНН

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