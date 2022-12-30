Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут. Аналітики ISW не погоджуються

Бойові дії в Україні дещо сповільнилися і жодна зі сторін наразі не демонструє серйозних просувань. Проте це не вказує на те, що війна зайшла у глухий кут.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 грудня, передає НСН.

Аналітики ІSW не погоджуються із заявою начальника Головного управління розвідки (ГУР) України Кирила Буданова про те, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, в інтерв’ю ВВС Буданов заявив, що «ситуація просто застрягла», тому що як російським, так і українським військам не вистачає ресурсів або здатності рухатися вперед.

Буданов підкреслив, що Україна не може перемогти російські війська «за всіма напрямками комплексно», і повторив, що Україна очікує на постачання нових і більш досконалих систем озброєння.

«Заява Буданова узгоджується з деякими елементами оцінки ISW від 28 грудня, яка припускала, що російський наступ навколо Бахмута може досягти кульмінації, і російські війська в цьому районі, ймовірно, не зможуть досягти значних успіхів в оперативному плані. Проте ISW також зазначив ознаки того, що російські війська, можливо, готуються до вирішальних дій (ймовірно, оборонного характеру) у Луганській області, що свідчить про те, що широка боротьба в Україні не обов’язково зайшла в глухий кут», йдеться у звіті ISW.

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