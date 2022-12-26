У армії РФ почався технічний голод – Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти

Російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом.Кирило Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти

Російській армії не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Liga.net, інформує НСН

“Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося”, – зазначив він.

Буданов пояснив, що у росіян зараз спостерігаються проблеми із запасами осколково-фугасних снарядів до танків та ракетами до РСЗВ.

Кирило Буданов розповів про технічний голод російської армії

“Зараз росіяни також по всьому світу шукають, де придбати снаряди 122 та 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до “Град” та “Ураганів”, – розповів начальник ГУР.

Раніше Reuters з посиланням на джерела в адміністрації президента США писало, що ПВК «Вагнер» отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.

КНДР, у свою чергу, спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння.

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