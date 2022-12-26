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У армії РФ почався технічний голод – Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти

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У армії РФ почався технічний голод - Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти
Національна служба новин - NNS

Російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом.Кирило Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти

Російській армії не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Liga.net, інформує НСН

“Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося”, – зазначив він.

Буданов пояснив, що у росіян зараз спостерігаються проблеми із запасами осколково-фугасних снарядів до танків та ракетами до РСЗВ.

Кирило Буданов розповів про технічний голод російської армії

У окупантів почався технічний голод - Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти

Кирило Буданов

“Зараз росіяни також по всьому світу шукають, де придбати снаряди 122 та 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до “Град” та “Ураганів”, – розповів начальник ГУР.

Раніше Reuters з посиланням на джерела в адміністрації президента США писало, що ПВК «Вагнер» отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.

КНДР, у свою чергу, спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння.

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