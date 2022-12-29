Як буде звільнено Крим — розповів Кирило Буданов

Сили оборони України зайдуть до Криму зі зброєю в руках. Але півострів буде звільнений комбінованим шляхом. І силою, і дипломатією

Такою думкою поділився керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Liga.net. Про це розповідає НСН

Він упевнений, що Україна поверне всі свої окуповані Росією території.

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За його словами, Україна — країна, визнана в кордонах 1991 року. Хто з цим не згоден — не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими основами ООН.

«Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках”, — резюмував Буданов.

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