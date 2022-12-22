Коли буде звільнено Крим: прогноз від генерала Бена Ходжеса

Генерал Бен Ходжес дав проноз, коли буде звільнено Крим від російських окупантів, передає НСН.

За його словами, Крим буде звільнений від окупантів до кінця серпня 2023 року. Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес підкреслив, що зовсім необов’язково задля звільнення Криму кидати танки на штурм Перекопу.Він вважає, аби звільнити півострів від російських військових, достатньо регулярно обстрілювати шляхи його постачання – Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь.

«Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил», сказав Ходжес.

Причиною того, що в українців ще не має цієї зброї є те, що багато людей в Адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. На думку Ходжеса, Білий дім має сказати:

«Ми хочемо, щоб Україна перемогла. І ми зробимо все, щоб Україна перемогла.»

Коли буде звільнено Крим

За словами генерала, поки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, доти пів острова залишатиметься майданчиком для початку нової війни.

«Я думаю, що Крим – це ключ до перемоги. Це вирішальна територія. Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту», додав Бен Ходжес.

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