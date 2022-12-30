Чи справді Зеленський і Байден обговорювали сценарії закінчення війни – у МЗС дали відповідь

Міністр закордонних справ Кулеба розповів, чи насправді президенти Зеленський і Байден обговорювали сценарії закінчення війни в Україні.

Дмитро Кулеба заперечив інформацію видання The Washington Post про те, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у США та переговорів з тамтешнім лідером Джо Байденом обговорював моделі закінчення війни.

Про це міністр МЗС сказав під час інтерв’ю “РБК-Україна”, передає НСН.

Кулеба запевнив, що ні Київ, ні Вашингтон не порушували подібних питань. І назвав тодішню зустріч двох президентів “щирою та прихильною”.

“Це був стовідсотково ефективний візит, але він став таким, як завдяки підготовці президента та української дипломатії, так і тому, що США також хотіли, щоб цей візит став повністю успішним. Це вперше на моїй пам’яті була така відкритість американської адміністрації”, сказав Кулеба.

Також міністр нагадав чітку позицію України в питанні закінчення війни – це вихід на адмінкордони 1991 року без жодних поступок.

“Будь-хто може говорити про будь-що будь-де, це їхнє право. Позиція президента, позиція України максимально чітка: міжнародно визнаний кордон України. І жоден квадратний сантиметр української землі не буде предметом дипломатичних або військових поступок”, сказав Кулеба.

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