У США є три сценарії закінчення війни в Україні через переговори, два з них Зеленський відкинув – WP

У Сполучені Штатах Америки запропонували три сценарії закінчення війни в Україні шляхом переговорів. Два з них, які передбачають часткову втрату територій, категорично відкинув український лідер Володимир Зеленський.

Водночас кожен пункт має прихильників в адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє видання The Washington Post, передає НСН.

Зазначається, що одна з вказаних моделей, яка також є частиною мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, враховує виведення військ рф із усієї української території, яку вони зараз займають, враховуючи Крим і райони східного Донбасу, які кремль окупував у 2014 році.

Друга модель миру – це відведення військ на лінії 2014 року. А третя передбачає виведення російських військ включно з Донбасом, але не Кримським півостровом.

“На останні два варіанти Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримає, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські окупанти відійдуть із усієї окупованої території”, йдеться у публікації.

The Washington Post також цитує високопоставленого чиновника США, який розповів, що під час особистої зустрічі Байден хотів почути “поточні думки Зеленського про те, як це має виглядати”. Водночас визнав, що “це свого роду академічна дискусія на цей момент”, оскільки немає ніяких ознак того, що росія зацікавлена в діалозі. Натомість вона “намагається виграти час” після того, як не змогла протистояти українським контрнаступам.

Незважаючи на внутрішні суперечки в кремлі щодо тактики війни, американські офіційні особи заявили, що росія не має серйозних пропозицій щодо виведення своїх військ і прагнення до миру. Разом із тим, на тлі демонстрації єдності Зеленський і Байден розходяться в поглядах на деякі військові потреби України. Зокрема, український лідер і його радники продовжують наполягати на наданні Вашингтоном сучасного озброєння.

“Коментуючи візит Зеленського, високопоставлений чиновник адміністрації США зазначив, що було важливо, щоб український президент використав свою “особисту харизму”, щоб переконати законодавців США “в тому, що це дійсно боротьба за демократію”. Для самого Зеленського мета була зосереджена на закликах про надання більш потужного озброєння для посилення здатності України розпочати великі наступальні операції проти укріплених російських сил в наступному році. Проте було мало ознак того, що йому це вдалося, принаймні в короткостроковій перспективі”, пише WP.

Представники американського оборонного відомства заявили, що Україна вже має достатньо танків, а американські Abrams занадто складні в обслуговуванні і експлуатації.

На питання про ракети, які дозволять ЗСУ вражати цілі на території росії, Байден попередив, що така зброя “може зруйнувати єдність НАТО в підтримці України”.

Один із чиновників американської адміністрації зазначив, що Вашингтон хотів би “обговорити, як Зеленський думає про дипломатію і що йому потрібно, щоб переконатися, що Київ нині перебуває в найсильнішій позиції, щоб американці могли прискорити появу столу переговорів”.

Чиновник повторив давню позицію адміністрації США, що не їм “описувати, як має виглядати дипломатія, коли вона повинна розпочатися, або якими мають бути її червоні лінії”. Адже це рішення, які має ухвалювати лише Україна.

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