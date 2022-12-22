Як у Кремлі відреагували на візит Зеленського до США

21 грудня відбувся візит Зеленського до США. Це перша робоча поїздка президента за кордон з моменту повномасштабного вторгнення російської армії до України.

У Кремлі не забарились з реакцією. Прессекретар президента країни-агресорки Росії Дмітрій Пєсков прокоментував успішний для України візит Володимира Зеленського до США та новий пакет оборонної допомоги на суму майже $2 млрд, до якої вперше ввійшла система протиповітряної оборони Patriot, здатна збивати крилаті та балістичні ракети.

Слова речника цитують російські ЗМІ, передає НСН.

Пєсков вкотре спробував виправдати те, що «другій армії світу» десятий місяць не вдається перемогти армію України, тим, що нібито насправді «Росія воює зі США».

“Візит Зеленського у США підтвердив, що Вашингтон продовжує де-факто і опосередковано воювати з Росією до останнього українця”, сказав Пєсков.

За його словами, “Москва шкодує, що ні Байден, ні Зеленський не продемонстрували потенційної готовності прислухатися до занепокоєнь Росії”.

Нагадаємо, головні “занепокоєння” Росії, оголошені у лютому її диктатором Путіним – це знищення українців як нації та позбавлення її можливості оборонятися («денацифікація» та «демілітаризація»).

Пєсков підкреслив, що “розширення асортименту озброєнь, що поставляються Україні, не може завадити Росії досягти цілей спецоперації”, хоча і без цього російській армії в лютому не вдалося захопити столицю України за “два-три дні”, як вони планували.

У Кремлі явно не раді, що США все-таки нададуть Україні системи ППО Patriot. Від представників російської влади раніше не раз звучали погрози у бік НАТО та США, якщо ті наважаться надати Україні такий засіб захисту від російських ракетних атак.

“Американські системи Patriot, як і інші види озброєнь, що поставляються ЗСУ, є законною ціллю для російських військових”, заявив у четвер Пєсков.

Зазначимо, що такі ж погрози звучали і у бік систем HIMARS, однак інформації про те, що вони знищили хоча б одну, від офіційних джерел поки що немає.

Джерело: zn.ua

Візит Зеленського до США – головне (фото, відео)