Можливий наступ росії у 2023 році – реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розмови про можливий наступ росії у 2023 році.

Він заявив, що Україна усвідомлює ймовірність наступу. Окупанти ніколи не відмовлялися від цього, а ще вони одержимі помстою.

Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю TF1 INFO, передає НСН.

За його словами, важливим є те, чи наразі здатна москва до нового наступу.

“Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту, я вважаю. Але запитання в тому, чи здатні вони на це? І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їхнє бажання досягти цього все ще є”, розповів Зеленський.

Володимир Зеленський також вважає, що мирні переговори, схоже, зайшли в глухий кут.

“Я не переконаний, що він (путін – ред.) готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але в першу чергу своєму власному суспільству, своїй країні. У тому, що він зробив, є певна незворотність. Я знаю, що дехто пропонує сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу про що домовлятися”, підсумовує він.

Можливий наступ росії у 2023 році: які думки існують

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив думку про те, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Саме тому підуть у наступ: або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. За його словами, окупанти знову спробують атакувати Київ.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому після підготовки мобілізованих окупантів.

У Білому домі заявляють, що поки не бачать ознак повторного наступу росіян на Київ. Але у Вашингтоні зазначають, що уважно стежитимуть за цим найближчим часом. Водночас у США вважають, що кремль не відмовився від намірів захопити всю Україну і не розглядає всерйоз закінчення цієї війни шляхом дипломатичних переговорів.

Перед вторгненням в Україну Путін наказав Кадирову вбити Зеленського, – WSJ