Перед вторгненням в Україну Путін наказав Кадирову вбити Зеленського, – WSJ

Перед вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін наказав чеченському лідеру Рамзану Кадирову зайняти урядові приміщення в Києві та вбити Зеленського.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки, передає НСН.

У матеріалі зазначається, що за три тижні до дня вторгнення в Україну 24 лютого Путін викликав Кадирова до Москви, аби виробити стратегію. Про це кажуть представники української розвідки. Диктатор доручив Кадирову взяти Київ та вбити українського президента.

Згадаємо, у наступні дні Кадиров виглядав впевненим у собі.

“Пан Зеленський, настала година, коли клоунське шоу добігає кінця”, — написав він у своєму каналі Telegram 14 лютого, коли його війська проходили підготовку до операції в сусідній Білорусі.

Вбити Зеленського – було почесним завданням



Вбивство президента, почесне та бажане завдання, було “своєрідним бонусом Кадирову”, — сказав Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

В ISW з’ясували, навіщо Путін постійно закликає Україну до переговорів