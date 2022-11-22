Арестович розповів про шаманів та астрологів у Кремлі – так було у Гітлера

Арестович розповів про шаманів та астрологів у Кремлі. За його словами, посилення позицій чорних магів та екстрасенсів в охороні Путіна свідчить про хиткість раціональної політики.

Поразка російської армії на полі бою проти України все більше змушує диктатора Володимира Путіна та його оточення вдаватися до допомоги шаманів та астрологів.

Про це сказав радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним, передає NNS.

“Передчуття кінця розриває психіку і вимагає компенсації. Оскільки військові не можуть дати таку надію, її доводиться шукати серед шаманів, астрологів та окультистів. Посилення таких персонажів, в цілому раціонального типу західної політики або близько західної, означає завжди прихід психологічно-колективного переживання кінця. Тому що чим ближче до кінця, чим ближче до розчинення, тим більше активізується тенденція психіки, яка не знаходить матеріального пояснення. А людина так жити не може, потрібно терміново правити картину світу. Тому звертаються до магів”, пояснив Арестович.

За його словами, професійні астрологи знають, що так, як Путін наступає, і всі дати його наступу, і саме 24-те число, це відчуття, що у штабі кремлівських астрологів “сидить український герой, який має достатній вплив і підбирає їм максимально незручні дати для наступу”.

“Як стверджують інсайдери, в Кремлі зростає вплив астрологів, це означає, що зростає внутрішня напруженість як у окремих членів, так і у маси, значить все більше вдаються до “трах-тибедохів”, тому що це як у Гітлера. Є три стадії – армія Венка, чудо-зброя, і чудо-астрологи. Армія Венка – це армія Суровікіна, вона не спрацювала. Чудо-зброя – іранські дрони не спрацювали. Отже зараз стадія астрологів. Це нагадує останні місяці в бункері його великого попередника”, резюмував Арестович.

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