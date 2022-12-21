Президент Зеленський вирушив до США. Що відомо про візит

21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом, передає НСН.

В США він зустрінеться з Джо Байденом та виступить перед Конгресом.

Про це повідомив Зеленський у Twitter.

Раніше білий дім підтвердив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон.

Білий Дім розповів, що Байден і Зеленський обговорили цей візит, коли розмовляли телефоном 11 грудня. Вашингтон офіційно запросив Зеленського приїхати минулої середи, 14 грудня. Українська сторона офіційно прийняла запрошення 16 грудня, а потім остаточно підтвердила візит 18 грудня.

Байден планує обговорити із Зеленським подальші дії на фронті, можливості та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні, санкції та експортний контроль, а також допомогу в економічному та енергетичному секторах.

Також Вашингтон анонсував новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, до якого увійде батарея ППО Patriot.

У Білому домі візит назвали “сигналом путіну”, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

При цьому Білий дім заявляє, що США не шукають прямої конфронтації з Москвою та не підуть на відправку своїх сил в Україну.

Це буде другий візит Зеленського до Білого Дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.