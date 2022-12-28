Зеленський звернувся з посланням до Верховної Ради – що сказав

Президент України Володимир Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Звернення президента України відбулось у закритому режимі, а у зв’язку з повітряною тривогою, його відкладали на півтори години.

Інформацію про це повідомив депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк, передає НСН.

Під час виступу Володимира Зеленського зі щорічним посланням до Верховної Ради України був також присутній уряд у повному складі.

Серед інших у приміщенні парламенту був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Важливою та особливою деталлю цьогорічного послання є присутність іноземних дипломатів та родичів загиблих військовослужбовців.

Президент Зеленський згадав у своєму зверненні про найгарячіші моменти війни та найгостріші проблеми, які повставали перед Україною. Він також багато жартував, а зокрема про Кримський міст та крейсер “Москва”. Після його виступу відбулося символічне нагородження військових.

Депутати ВРУ повідомляють, що виступ президента був довгим і тривав 52 хвилини.

Також про це повідомив депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

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