Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов спрогнозував, яким буде 2023 рік для України і для росії.

2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а росії – трансфер влади.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю під час інформаційного телемарафону, передає НСН.

“Радість і перемогу, ось що він нам принесе (2023 рік. – Ред.). Як мінімум, я на це сподіваюсь”, сказав він, додавши, що це може відбутися в середині або другій половині 2023 року.

При цьому, за його словами, є різні варіанти, за якими війна триватиме п’ять і більше років або ж до середини 2024 року, “як певні сили цього хочуть”.

“Можу показати, як змоделювати, щоб закінчити завтра. Це все варіанти розвитку подій. Але є певний набір факторів, певні алгоритми, які вже задіяні, і, спираючись на це, я роблю висновки”, наголосив Буданов.

Буданов також наголосив, що для України перемогою буде вихід на кордони 1991 року. Проте, за його словами, це не буде “закінченням усіх процесів, вони ще будуть досить довготривалими”.

А от російське керівництво у 2023 році чекатиме трансфер влади, вважає начальник української розвідки.

За його словами, до кого перейде влада у рф – до реваншистів чи більш лояльних представників – покаже час.

Також Буданов наголосив, що окрім проблем з ракетам дальнього радіусу дії, у росії почалися проблеми зі звичайними видами озброєнь.

“З артилерійськими боєприпасами теж буде катастфрофа. До березня проблеми з боєприпасами будуть явні для всіх”, сказав він.

За його словами, щоденне застосування артилерійських боєприпасів в рф упало втричі.

“Нині Росія використовує 19-20 тисяч на добу, тоді як на початку війни було 60 тисяч”, наголосив Буданов.

Водночас Україна застосовує щодня стільки боєприпасів, скільки виробляє дві-три європейські країни щомісяця, додав він.

При цьому Буданов зазначив, що рф постійно призиває людей до армії, і її мобілізаційний ресурс – досить значний.

“Вони можуть призивати дуже довго ще людей”, сказав він.

Джерело: DW

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