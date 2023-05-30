Як реагуватиме Захід на можливі провокації Росії на Запорізькій АЕС, про які раніше повідомляло ГУР.

Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман впевнений, що відповідь буде рішучою і не тільки зі сторони Заходу, якщо Росія наважиться підірвати сховище ядерних відходів на ЗАЕС і звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це він сказав у коментарі 24 каналу, передає НСН.

Ніхто не повірить російським провокаціям

Ейдман розповів, що ніхто вже не повірить російським провокаціям. Була інформація, що до 24 лютого росіяни влаштують якусь провокацію, переодягнувшись у форму ЗСУ. Однак нічого не відбулось, бо росіяни самі відмовились від цього, розуміючи, що все одно ніхто не повірить.

Рівень конфронтації між Заходом і Росією вже на дуже високому рівні. Економічно Росію підтримують кілька країн, як-от Китай, Індія та Бразилія. Вони також можуть негативно відреагувати на ядерні провокації з боку Кремля, про недопустимість яких ці країни також неодноразово наголошували.

Вони можуть дуже боляче вдарити Путіна, до того ж по найболючішому місцю – по економіці. Без співпраці з Індією та Китаєм російська влада не зможе виживати. Зараз усі нафтодолари йдуть в основному з Індії та Китаю, зазначив політолог із Німеччини.

Путін сам нічого не робить, щоб війна стала на паузу

Відповідаючи на питання, чи не змусить Захід Київ поставити бойові дії на паузу через ядерну катастрофу на ЗАЕС, Ейдман сказав, що Путін і сам нічого не робить, щоб поставити війну на паузу. Про це говорять лише Орбан, Ердоган і Сі.

Путін же досі вважає себе великим полководцем і вважає, що ще здатен перемогти. Однак коли російський фронт посиплеться і війська тікатимуть, уже буде пізно ставити бойові дії на паузу.

Що відомо про можливі провокації Росії на Запорізькій АЕС

Російські війська продовжують використовувати територію ЗАЕС, як військовий хаб. На території деяких енергоблоків вони розміщують техніку та боєприпаси.

Ніч, у яку очікувались провокації на ЗАЕС, в Енергодарі пройшла відносно спокійно. Обстрілів ЗАЕС не зафіксовано.

Перед тим у МАГАТЕ били на сполох через знеструмлення ЗАЕС. Гроссі заявив, що ситуація з безпекою на станції вкрай важлива.

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