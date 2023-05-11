«Путін – найнебезпечніший дурень у світі» – The New York Times

Путін – найнебезпечніший дурень у світі – так вважає колумніст і триразовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман. Про це він пише у The New York Times. Журналіст каже, що російський диктатор, не маючи плану Б, розпочав війну, в якій не може ані перемогти, ані програти, і не може цю війну завершити, передає НСН.

Плану Б у Путіна не було тому, що він був упевнений у легкій перемозі над Україною. І це робить дану війну однією з найбезглуздіших воєн сучасності, а Путіна – найнебезпечнішим дурнем у світі.

Аналізуючи хід війни в Україні, Фрідман приходить до висновку, що Володимир Путін ніколи не мав плану Б і він дійсно розраховував швидко захопити Київ і поставити там маріонетковий уряд. Тепер він поставив себе в ситуацію, “коли не може перемогти, не може програти і не може зупинитися”.

Через відсутність запасної стратегії Путін вдався до тактики масованих обстрілів цивільної інфраструктури та тривалої війни на виснаження, щоб встановити контроль над частиною територій, а потім продати це російському народу як велику перемогу — пише журналіст.

«Путін – найнебезпечніший дурень у світі» – вважає Томас Фрідман

План Б полягає в тому, щоб приховати, що план А зазнав невдачі. Якби ця військова операція мала назву, вона б називалася “Операція “Збережи моє обличчя”. Це робить війну проти України однією з найбезглуздіших воєн сучасності — президент однієї країни знищує цивільну інфраструктуру іншої країни, допоки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем, – йдеться у колонці

На думку Фрідмана, війна може зупинитися незалежно від того, виграє чи програє Росія, у той момент, коли цього захоче Путін. Він наголошує, що президент, мабуть, побоюється невдоволення війною і з цієї причини “зайшов так далеко” у війні, що готовий криміналізувати будь-яку форму інакомислення.

Ще новини України і світу: Чого боїться Путін і чому не припиняє війну проти України – розповів російський опозиціонер