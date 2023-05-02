Власник «Київстару» та «Моршинської» співпрацює з «Росгвардією», яка, зокрема охороняє захоплену ЗАЕС

Власник «Київстару» та «Моршинської» Фрідман співпрацює з «Росгвардією», а також з охороною путіна, надаючи цим структурам, зокрема, послуги страхування. І не тільки. Про це йдеться у розслідуванні «Схеми» у «Zастраховані», передає НСН.

Як з’ясувалося, російський бізнес олігарх Михайло Фрідман тісно пов’язаний з військовими та силовиками рф, які беруть участь у війні проти України, а також з великим підсанкційним підприємством, яке забезпечує російських військових формою та харчуванням.

Фрідман — підсанкційний олігарх, але він дотепер має бізнес у різних сферах, як в Росії, так і в Україні. В Україні функціонують «Альфа-банк» (нині це «Сенс-банк») Фрідмана, компанії «Київстар» і «Моршинська».

У росії Фрідмана добре знають за діяльністю, наприклад, компанії «АльфаСтрахования». Він володіє нею разом з бізнес-партнерами володіє через групу компаній «Альфа-груп».

Один з напрямків роботи цієї страхової компанії — це страхування службового транспорту російських силовиків та військових. Ця співпраця приносить державні контракти на сотні мільйонів рублів.

«Схеми» виявили, що «Альфа-страхування» страхувало й військові авто, що брали участь в агресії проти України.

Бійці Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації – скорочено Росгвардія – із 24 лютого 2022 року беруть активну участь у повномасштабній війні проти України. Як вони самі розповідають про себе у пропагандистських фільмах, їхня найважливіша функція – «забезпечення безпеки особливо важливих об’єктів».

Один із таких об’єктів – захоплена Росією Запорізька атомна електростанція.

Але в Україні росгвардійці не лише виконують накази щодо захоплення та охорони стратегічних об’єктів на окупованих територіях. Вони беруть безпосередню участь у бойових діях.

А ще – переслідують місцеве українське населення, розшукуючи та караючи незгодних із окупаційним режимом.

Крім того, захист «АльфаСтрахования» поширюється і на службовий транспорт військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента рф путіна.

Фрідман був одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС ще наприкінці лютого 2022 року.

В обґрунтуванні було сказано: Фрідман має міцні зв’язки з адміністрацією путіна, збудував бізнес коштом наближеності до влади. Фрідман з цим не згодний та намагається усіляко опротестувати накладення санкцій.

Як власник «Київстару» та «Моршинської» співпрацює з «Росгвардією»: відео

Власник Київстару та Моршинської співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна | Схеми

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