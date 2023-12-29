Як будуть платитися пенсії у 2024 році – прем’єр зробив заяву

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як будуть платитися пенсії у 2024 році і чи буде індексація у березні.

Про що саме він сказав під час засідання уряду 29 грудня, інформує НСН.

“Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно”, заявив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що попри всі труднощі та виклики, за майже два роки війни уряд жодного разу не затримував соціальні виплати.

“Наступного року Україна потребуватиме понад $37 млрд зовнішнього фінансування. Ми, звичайно, розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій. Ми чітко розуміємо, які в нас є інструменти та варіанти”, підкреслив він.

Нагадуємо, напередодні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

До того міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат держслужбовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.

Ще новини України: Депутат пояснив, кого торкнеться підвищення пенсій у 2024 році – подробиці