Пенсії і зарплати в Україні затримають, якщо не буде допомоги – Свириденко

Пенсії і зарплати в Україні доведеться затримати, якщо допомога від іноземних партнерів не надійде на початку 2024 року. Йдеться про мільйони українців. Про це попередила міністр економіки України Юлія Свириденко, передає НСН з посиланням на Financial Times.

Україні доведеться відкласти виплату зарплат держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.

За словами Свириденко, Україні доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 000 державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.

“Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново”, – наголосила вона

Видання пише, що український уряд намагається зібрати гроші для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло. Наступного року Україні потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки.

Запит на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в глухому куті в Конгресі, тоді як на запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС на суму 50 мільярдів євро було накладено вето Угорщиною цього місяця, – йдеться у повідомленні

Журналісти нагадують, що лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати умовити Угорщину зняти вето. Окрім того, вони розробляють альтернативні плани направити 20 мільярдів євро Києву в обхід Будапешта.

Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня, однак вона сказала, що цього “буде недостатньо”.

Міністрерка зазначив, що запропонований ЄС механізм фінансування на 50 млрд євро включає 8 млрд євро гарантій розподілу ризиків, за допомогою яких Київ мав намір залучити в економіку 30 млрд євро приватних інвестицій.

Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців, – наголосила Свириденко

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