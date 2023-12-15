Прем’єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення Україні 50 млрд євро, але гроші все одно будуть – у цьому запевняє Президент Європейської ради Шарль Мішель, передає НСН.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ветував рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні від Євросоюзу на суму 50 мільярдів євро.

Дискусія щодо цього питання між лідерами країн-членів ЄС тривала до глибокої ночі 15 грудня. Опісля Орбан у соцмережі X повідомив про накладання вето.

Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки, – написав він

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель після засідання висловив впевненість, що на позачерговому саміті – який відбудеться у січні – всі члени ЄС підтримають рішення про фінансову допомогу Україні.

Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу, – заявив він

Більш того, президент Євроради наголосив, що Україні отримає кошти від ЄС у будь-якому випадку.

У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей “мегапакет”. І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні, – додав він.

Зазначимо, що ЄС може ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні в обхід вето від Угорщини. Президент Європейської ради не сказав, чи планують інші члени ЄС вчинити саме у такий спосіб.

За словами президента Євроради, “мегапакет” для України не відхилили, а лише відклали. Лідери ЄС спеціально для його ухвалення зберуться у січні на позачерговому саміті.

Джерело: Віктор Орбан та “Європейська правда” з посиланням на Шарля Мішеля

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