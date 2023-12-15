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Тег:
Економіка

Орбан наклав вето на виділення Україні 50 млрд євро, але гроші все одно будуть

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Орбан наклав вето на виділення Україні 50 млрд євро, але гроші все одно будуть

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення Україні 50 млрд євро, але гроші все одно будуть – у цьому запевняє Президент Європейської ради Шарль Мішель, передає НСН.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ветував рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні від Євросоюзу на суму 50 мільярдів євро.

Дискусія щодо цього питання між лідерами країн-членів ЄС тривала до глибокої ночі 15 грудня. Опісля Орбан у соцмережі X повідомив про накладання вето.

Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки, – написав він

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель після засідання висловив впевненість, що на позачерговому саміті – який відбудеться у січні – всі члени ЄС підтримають рішення про фінансову допомогу Україні.

Орбан наклав вето на виділення Україні 50 млрд євро, але гроші все одно будуть

Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу, – заявив він

Більш того, президент Євроради наголосив, що Україні отримає кошти від ЄС у будь-якому випадку.

У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей “мегапакет”. І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні, – додав він.

Зазначимо, що ЄС може ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні в обхід вето від Угорщини. Президент Європейської ради не сказав, чи планують інші члени ЄС вчинити саме у такий спосіб.

За словами президента Євроради, “мегапакет” для України не відхилили, а лише відклали. Лідери ЄС спеціально для його ухвалення зберуться у січні на позачерговому саміті.

Джерело: Віктор Орбан та “Європейська правда” з посиланням на Шарля Мішеля

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