Прем’єр Угорщини Віктор Орбан відреагував на звернення закарпатських угорців щодо вступу України до ЄС. Про це НСН повідомляє з посиланням на zaxid.net.

Орбан, здається, зробив вигляд, що не зрозумів суті звернення. Адже у відповідь він запевнив, що його уряд «зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні».

Нагадаємо, угорська меншина Закарпаття підписала звернення до Орбана та голови Євроради Шарля Мішеля щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомляється, у своєму листі Орбан знову повторив, що Єврокомісія начебто не змогла належним чином підготувати питання про вступ України до Євросоюзу, тож починати переговори з нашою державою наразі не на часі.

Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною, – заявив Орбан

Він запевнив угорську нацменшину, що продовжить «працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається».

Зазначимо, що напередодні представники словацької національної меншини звернулися до прем’єра Словаччини Роберта Фіцо і глави Єврорали Шарля Мішеля, закликавши їх підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня і закликали усіх лідерів ЄС продовжувати підтримувати нашу державу на шляху євроінтеграції.

Згодом стало відомо, що до звернення приєдналася низка громад Закарпаття, де мешкає угорська меншина. Документ підписали лідери всіх ключових об’єднань угорців, крім Товариства угорської культури Закарпаття. Її лідер Ласло Брензович вже кілька років перебуває в Угорщині, а в Україні проти нього завели кримінальну справу.

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