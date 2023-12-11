Угорщина на саміті ЄС продовжує блокувати усі питання щодо України

Угорщина на саміті ЄС послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

Про це пише у своєму X (Twitter) кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, інформує НСН із посиланням на РБК-Україна.

За словами редактора, посли ЄС зустрічалися весь день у Брюсселі. Угорщина блокує усі питання, пов’язані з Україною.

“Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов’язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня”, написав редактор.

EU ambassadors met all day today (Sun) in Brussels. No movement as 🇭🇺 still blocks everything related to 🇺🇦. if it is solved, it will be solved at the EU summit on 14-15 dec. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2023

Вступ України до ЄС

На початку листопада Єврокомісія у звіті написала рекомендацію розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти цього кроку.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів Євросоюзу не обговорювати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Він також заявив, що готовий заблокувати рішення щодо початку переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Також Орбан не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.

Читайте ще: Навіщо Зеленський поїхав до Аргентини і куди завітав по дорозі?