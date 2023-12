Угорщина на саміті ЄС продовжує блокувати усі питання щодо України

Угорщина на саміті ЄС послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

Про це пише у своєму X (Twitter) кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, інформує НСН із посиланням на РБК-Україна.

За словами редактора, посли ЄС зустрічалися весь день у Брюсселі. Угорщина блокує усі питання, пов’язані з Україною.

EU ambassadors met all day today (Sun) in Brussels. No movement as 🇭🇺 still blocks everything related to 🇺🇦. if it is solved, it will be solved at the EU summit on 14-15 dec.

