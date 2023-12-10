Навіщо Зеленський поїхав до Аргентини і куди завітав по дорозі?

Президент України Володимир Зеленський поїхав до Аргентини. А по дорозі завітав до Кабо Верде. НСН розповість про це детальніше.

Президент Володимир Зеленський вирушив до Аргентини. Глава держави візьме участь в інавгурації новообраного очільника Аргентини Хав’єра Мілея. Про це повідомив Офіс президента України.

Дорогою президент заїхав до Кабо Верде. Крім цього, вперше в історії двосторонніх відносин – Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром африканської країни Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Вони обговорили підтримку України у війні проти росії.

Зокрема, у 2022 році країна вже підтримала резолюцію ООН. Вона передбачала підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. А також вимоги до рф зупинити воєнні дії та вивести війська з України.

Навіщо Зеленський поїхав до Аргентини?

Президент України Володимир Зеленський їде до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки з початку повномасштабної війни. Про це пише Reuters.

Як вважає видання, Володимир Зеленський сподівається скликати глобальний мирний саміт і просунути українську формулу миру, яка ґрунтується на виведені російських військ та поверненні до кордонів 1991 року.

Reuters зазначає, що Україна намагається налагодити зв’язки з урядами країн Африки, Азії та Латинської Америки. Але підтримка Ізраїлю суперечить позиціям деяких із цих країн.

Крім того, Зеленський може використати інавгурацію нового президента Аргентини Хав’єра Мілея, щоб зустрітися з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Ймовірно, український президент спробує вирішити розбіжності щодо вступу України до ЄС перед самітом європейських лідерів.

Нагадаємо, 20 листопада 2023 року Аргентина обрала своїм новим президентом лібертаріанця, зірку TikTok та прихильник США Хав’єра Мілея. Він отримав майже 56% голосів виборців, а його суперник — міністр економіки Серхіо Маса — 44%. Хав’єр Мілей обіцяє революцію в економіці Аргентини.

Президент України Володимир Зеленський був запрошений на інавгурацію президента Аргентини, яка відбудеться 10 грудня. Аргентинські ЗМІ пишуть, що Зеленський стане один з найвпливовіших гостей, запрошених на інавгурацію.

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