Мирна революція в Аргентині: тут обрали президента-радикала, який любить Україну і не любить Росію

Відбулася мирна революція в Аргентині: тут обрали президента, який любить Україну і США і не любить Росію, Китай та Папу Римського. Він обіцяє шокову терапію в економіці. НСН розповість, що відомо про нового главу великої латиноамериканської країни.

У неділю 19 листопада Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея, який вважався аутсайдером перегонів.

Жереб випав саме на політика з радикальними поглядами в сподіваннях виправити економіку, яка постраждала від тризначної інфляції, загрозливої ​​рецесії та зростання бідності, пояснює такий вибір аргентинців Reuters.

Офіційні результати показали, що Мілей отримав майже 56% проти 44% його суперника, міністра економіки Серхіо Масси. Обранню кандидатури останнього завадила передусім потужна економічна криза в країні, яка лише поглиблювалася два десятиліття поспіль – саме у період коли він керував міністерством.

Масси вже визнав поразку.

Очевидно, що результати не такі, як ми очікували. Я зв’язався з Хав’єром Мілеєм, щоб привітати його. З завтрашнього дня відповідальність за забезпечення певності в країні належить йому, – сказав політик

Мирна революція в Аргентині: що відомо про нового президента

Мілей обіцяє економічну “шокову терапію”. У його плани входить закриття центрального банку, відмова від песо і перехід на долар та скорочення видатків. А ще – повністю приватна медицина.

Деякі аналітики пишуть, що це буде перша у світі спроба реалізувати радикальну лібертаріанську утопію у великій, у минулому багатій, а нині зубожілій країні. Якщо новому президентові це вдасться, то у всьому світі ці ідеї можуть стануть дуже популярними. Якщо ж не вдасться, то лібертаріанство втратить свої позиції на планеті. Тому за Аргентиною зараз стежить увесь світ.

Хав’єр Мілей – що про нього відомо

Сьогодні кінець занепаду Аргентини. Сьогодні настав кінець моделі всюдисущої держави, яка призводить до зубожіння аргентинців. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Аргентина перебуває в критичній ситуації. Зміни, яких потребує наша країна, радикальні. Тут немає місця поступовості, — сказав Мілей своїм прихильникам.

Також він назвав Китай “вбивчим”, Папу Римського Франциска “брудним лівим”, а питання зміни клімату – “соціалістичною містифікацією”.

Про Мілея також відомо, що він неодноразово виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

Я ношу український прапор, здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке Росія зробила в Україні, — говорив він

Ще про політика відомо, що він проти Бразилії, яку теж називає лівою.

Для довідки

Хав’єр Херардо Мілей — 53-річний аргентинський політик, бізнесмен і економіст, який на момент участі у виборах є депутатом парламенту від Буенос-Айреса та лідером політичної коаліції La Libertad Avanza.

Аргентина – восьма за величиною країна світу, четверта за величиною в Америці, друга за величиною в Південній Америці після Бразилії та найбільша іспаномовна країна. Її площа 2 780 400 км², а кількість населення – 45 195 774 осіб.

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