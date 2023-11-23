Володимир Зеленський провів розмову з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це йдеться на офіційному сайті Президента України, передає НСН.
Глава держави привітав співрозмовника з переконливою перемогою на виборах і подякував за його незмінну принципову позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це, – наголосив він
Президент України подякував також Аргентині за гуманітарну допомогу нашій країні.
Співрозмовники обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні, притягнення агресора до відповідальності, а також повоєнну відбудову.
Володимир Зеленський запросив Хав’єра Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації Формули миру, зокрема направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.
Глава держави заявив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку відносин як з Аргентиною, так і з регіоном Південної Америки. Він запропонував співрозмовнику долучитися до підготовки саміту Україна – Латинська Америка.
Володимир Зеленський також запросив Хав’єра Мілея відвідати нашу країну з візитом.
Нагадаємо, ось так Хав’єр Мілей радів своїй перемозі на виборах.
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