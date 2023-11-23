Єврокомісія виділила Угорщині 900 млн євро, щоб розблокувати вето Будапешту по Україні. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, а також Reuters, передає НСН.

Єврокомісія схвалила виділення 900 млн євро авансових платежів із замороженого фонду відновлення Угорщини, щоб подолати вето Будапешта на допомогу Україні, а також наближення української сторони до ЄС.

Угорський уряд вперше з грудня 2022 року отримує схвалення на отримання заблокованих коштів ЄС. Тепер Європейська рада матиме чотири тижні для схвалення оцінки ЄК.

Комісія позитивно оцінила оновлений план відновлення та стійкості Угорщини, який включає розділ про REPowerEU. План тепер оцінюється у 10,4 млрд євро, з яких 6,5 млрд нададуть як гранти, а 3,9 млрд євро як кредити.

Проте угорський уряд не отримає коштів, поки не виконає умови на належному рівні, які включають судову реформу, боротьбу з корупцією та посилення систем аудиту й контролю.

Рішення Єврокомісії ухвалене на тлі тривалої суперечки щодо відступу угорської сторони від демократичних стандартів. Водночас, за даними видання, Орбан каже, що Угорщина не більш корумпована, ніж інші країни ЄС.

Торік ЄС зупинив фінансування для Угорщини більш ніж на $30 млрд через проблеми з верховенством права і корупцією, проте країна потребує цих коштів після тривалої рецесії та бюджетної кризи.

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