Вступ України до ЄС: Єврокомісія рекомендує почати переговори

Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Суспільне. Історичне рішення озвучила 8 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія рекомендує Європейській Раді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенціальне значення, — сказала Урсула фон дер Ляєн

За її словами, Україна завершила понад 90% необхідних кроків, наданих ЄС минулого року.

Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті, також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин, — сказала фон дер Ляєн

Вона додала, що решта реформ проводиться і Єврокомісія схвалює ці зусилля.

Як швидко проходитимуть переговори про вступ України до ЄС

Ми рекомендували сьогодні Раді відкрити сесію переговорів про вступ. Ми також рекомендуємо Раді ухвалити рамки переговорів після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо у березні 2024 року, — сказала президентка Єврокомісії і додала, що тривалість переговорів про членство України в ЄС залежить від швидкості реформ

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