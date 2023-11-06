У Європі надзвичайний сплеск антисемітизму. Європейська комісія заявила, що європейські євреї сьогодні знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

У Європейській комісії заявили, що сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі досяг надзвичайного рівня за останні кілька днів, що нагадує «деякі з найтемніших часів в історії». Орган виконавчої влади ЄС попередив, що має «потужні інструменти», щоб боротися з дискримінацією євреїв та мусульман.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, передає НСН.

«Сьогодні європейські євреї знову живуть у страху. Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі», зазначається в повідомленні.

Єврокомісія відзначила останні інциденти: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірками Давида розмалювали житлові будинки у Франції, осквернили єврейське кладовище в Австрії, нападали на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, скандували гасла ненависті проти євреїв під час демонстрацій.

«У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучіше засуджуємо ці мерзенні дії. Вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа. Проти наших основних цінностей і нашого способу життя. Проти моделі суспільства, яке ми представляємо», наголосив орган ЄС.

У Європейській комісії підкреслили, що варто протистояти цьому зростанню антисемітизму, а також — зростанню антимусульманської ненависті, «свідками якого ми були протягом останніх тижнів і якому не місце в Європі».

«У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для вирішення подібних інцидентів: законодавство ЄС криміналізує публічне підбурювання до ненависті та насильства та встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями та злочинами на ґрунті ненависті. Забезпечення суворого дотримання цього закону зараз є більш важливим, ніж будь-коли», наголошується в повідомленні.

З 2021 року Європейський Союз має свою першу в історії всеосяжну стратегію боротьби з антисемітизмом і сприяння єврейському життю, а з 2020 року — план дій ЄС проти расизму.

Єврокомісія обіцяє посилювати заходи безпеки у співпраці з державами-членами. ЄС уже збільшив фінансування для захисту місць богослужіння та інших приміщень. Паралельно блок посилює виконання відповідного законодавства, щоб забезпечити відповідальність за антисемітський або антимусульманський контент в інтернеті.

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