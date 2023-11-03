Лідер угрупування «Хезболла» Насралла виступив з промовою 3 листопада: головні тези

Лідер угрупування «Хезболла» Насралла виступив з промовою 3 листопада і відповів, зокрема, чи вступить очолювана ним сила у війну проти Ізраїлю. На виступ свого ватажка чекали мільйони мусульман. Звернення Насралли транслювали на вулицях міст, передає НСН.

Чи вступить “Хезболла” у війну проти Ізраїлю

Ватажок угруповання ‘Хізбалла’ Хасан Насралла виступив із промовою, пов’язаною з війною в Ізраїлі.

Його виступ розпочався із твердження, що війна, яку він слідом за ХАМАСом назвав ‘Потоп Аль-Акси’, поширилася більш ніж на один фронт. Також він відповів на питання про те, чи приєднається його терористична організація до повномасштабної війни проти Ізраїлю.

Для тих, хто запитує, чи вступимо ми в битву, можу сказати одне – ми в ній з 8 жовтня, – заявив Насралла

За його словами, обстріли Ізраїлю з території Лівану – ‘значна та впливова річ’. Він додав, що вони потрібні для того, аби відвернути увагу Ізраїлю від Гази.

Але нас це не задовольнить. Те, що відбувається зараз на ліванському фронті, є безпрецедентним. Протягом місяця точаться щоденні атаки на ворога. Хізбалла веде справжню кампанію на кордоні. Ті, хто живе на півночі Ізраїлю, відчувають тиск, – сказав він

Звертаючись до Близького Сходу, Насралла закликав його народи мобілізуватися проти Ізраїлю. Зокрема, він вважає, що потрібно запобігти експорту нафти та продуктів харчування до Ізраїлю.

Все, що вам поки що вдалося зробити, це доставити кілька вантажівок з гуманітарною допомогою до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафіах, – критично висловився він на адресу арабських країн

Крім цього, Насралла сказав, що бійню в прикордонних районах Ізраїлю нібито влаштував ЦАХАЛ, щоб викликати симпатії миру. Він заявив, що має намір надати ‘докази’ цього твердження.

Також представник терористів звинуватив Захід ‘у брехні’ щодо звірств ХАМАСу.

На Заході брешуть про те, що ХАМАС відрізає голови немовлятам. Це не правда. Ізраїль – ось хто вбиває немовлят у Газі, – сказав він

Більше того, Насралла заявив, що про підготовку атаки 7 жовтня ніхто не знав. Він називає це ‘на 100% палестинською кампанією, а не регіональної’.

А також стверджує, що війна проти Ізраїлю є ‘чистим прикладом наказу Аллаха’. Також він сказав, що війну нібито породив екстремістський уряд, в якому засідає Бен-Гвір.

Лідер угрупування «Хезболла» Насралла виступив з промовою 3 листопада: головні тези

Те, що відбувається у секторі Газа, — це не чергова війна, а вирішальна історична битва. Перемога народу Гази – це перемога всіх країн регіону та національні інтереси Єгипту, Йорданії, Сирії та Лівану. Арабські та ісламські країни повинні докласти всіх зусиль, щоб зупинити агресію проти народу Гази. Постачання нафти та газу до Ізраїлю мають бути припинені.

Атака ХАМАС була потрібна, щоб про Палестину згадали на світовій арені. Понад 2 мільйони людей вже 20 років живуть у задушливій облозі Гази, тисячі палестинських ув’язнених уже багато років сидять в окупаційних в’язницях. І ніхто нічого не робить. Палестинське питання було забуто, а зараз знову опинилося в центрі уваги всього світу.

Операцію ХАМАС було на 100% реалізовано палестинцями. Абсолютна секретність та фактор раптовості забезпечив успіх операції 7 жовтня та провал ізраїльської армії та розвідки. Операція виявила слабкість Ізраїлю, самі громадяни країни повірили, що Ізраїль став слабким та крихким.

США винні, тому що спонсорують Ізраїль. Вони діють однаково і в Іраку, і у В’єтнамі, і в Афганістані. Швидкість та масштаб американської підтримки також свідчить про те, що Ізраїль слабкий. Країна почала просити в Америки зброю та гроші з першого дня битви. США несуть головну відповідальність за те, що відбувається в секторі Газа, і саме вони не дають зупинити агресію.

Ворог зробить величезну дурість за історію свого існування, якщо нападе на Ліван. Наші операції на кордоні є стримуючим фактором та змушують Ізраїль коригувати свою стратегію. Такого, що зараз відбувається на ліванському фронті, не було з часів липневої війни 2007 року.

Ми отримали повідомлення про те, що США готуються бомбардувати Іран. Але погрози нас не злякають — ми готові до ваших атак. Ті, хто переміг вас на початку 1980-х років, ще живі. США можуть зупинити агресію проти Гази, бо це їхня агресія.

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