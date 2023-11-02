ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в Газі – обережно і з втратами, зокрема серед офіцерів. Про це пише Курсор, передає НСН.

Повідомляється, що ізраїльська армія вже досягла морського узбережжя в центрі анклаву, а Сектор Газа розділений навпіл.

При цьому ситуація у секторі Газа залишається напруженою.

ЦАХАЛ приступив до штурму міста Газа, хоча просування йде повільно та обережно та супроводжується втратами.

Місто Газа є фортецею, оснащеною міцною обороною, розділеною на кілька ешелонів. Тактика армії полягає у руйнуванні найближчих об’єктів, покроковому просуванні, очищенні території та руйнуванні наступної лінії оборони.

Ця операція займе час, але всі розуміють складність ситуації.

Питання, чи вступить ‘Хезболла’ у війну, залишається відкритим. Завтра генсек ‘Хезболли’ Хасан Насралла планує виступити із промовою. Ймовірно, він висловить погрози на адресу Ізраїлю, наголошуючи на завданих втратах і пообіцяє підтримку Хамасу.

ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в Газі: є втрати

Як стало відомо, з початку наземної фази операції проти ХАМАС загинули 18 ізраїльських військовослужбовців. Серед них є офіцери.

Зокрема, армія оборони Ізраїлю повідомила про загибель підполковника ЦАХАЛу під час бойових дій у секторі Газа.

33-річного Салмана Хабака, командира 53-го батальйону 188-ї бронетанкової бригади з Янух-Джата, було вбито в бою з терористами ХАМАСу в північній частині Гази.

Хабака став найвищим офіцером, убитим під час наземної операції ЦАХАЛу в Секторі Газа.

ЗМІ пишуть, що останні слова Салмана були такими: «Це час об’єднаються. Наша сила єдності. Разом переможемо!».

Відомо також, що в ході нічних операцій у північній частині Гази було тяжко поранено резервіста 679-ї бригади «Йіфтах», солдатів «Гіваті» та військовослужбовця бойової інженерії.

Крім того, внаслідок інциденту на єгипетському кордоні було серйозно поранено солдата батальйону Каракал Корпусу прикордонної оборони. Жодних додаткових подробиць про обставини не повідомляється.

Кількість загиблих солдат армії Ізраїлю від початку війни склала 333.

Тим часом, за даними міністерства охорони здоров’я Гази, яке контролює ХАМАС, кількість загиблих у секторі Гази внаслідок авіаударів Ізраїлю зросла до 9061 особи. Серед загиблих 3 760 дітей та 2 326 жінок, повідомили в міністерстві. Ще 32 000 людей отримали поранення.

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