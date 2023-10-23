Ізраїль назвав умови для закінчення війни з ХАМАС

ЦАХАЛ назвав умови для закінчення війни з ХАМАС – коли Ізраїль може скасувати наземну операцію у Секторі Газа.

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.

Про це він сказав в інтерв’ю австралійському радіо ABC, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників – усіх 212 – і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти й зробити це”, сказав Конрікус.

Водночас він не відповів, чому наземне вторгнення у Сектор Газа відкладається, попри багатоденні розмови про це. Натомість заявив, що ізраїльські війська “повністю ліквідують ХАМАС”.

Речник ізраїльської армії також додав, що люди “повинні ставати на чийсь бік, відповідно до власної моралі”.

Конрікус також відповів на питання щодо гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який “запускає ракети по громадянам і намагається їх вбити”.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою “Залізні мечі”. ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Bloomberg писав, що уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію у Газі. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Крім цього, бойовики заявляли, що готові відпустити деяких заручників в обмін на припинення вогню по Газі.

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