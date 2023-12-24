Депутат пояснив, кого торкнеться підвищення пенсій у 2024 році – подробиці

У 2024 році зростуть усі соціальні виплати, зокрема підвищення пенсій торкнеться більш як половини пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальні виплати.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає НСН з посиланням на Укрінформ.

«Як ми знаємо, більша частина видатків наступного року піде на сектор безпеки і оборони. На другому місці за сумою видатків – це соціальна складова, соціальний захист громадян», нагадав він.

Нардеп поінформував, що в наступному році передбачається «осучаснення пенсій», тобто приведення їх у відповідність, враховуючи рівень інфляції.

«Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальну пенсію. Це насправді важливо, бо це покриє хоча б рівень інфляції», поінформував Цимбалюк.

Політик наголосив, що дуже важливим для держави та пенсіонерів є те, щоб українці працювали офіційно, були офіційно працевлаштовані та сплачували відповідний податок із зарплати, «адже це допоможе сьогодні державі виконати зобов’язання і в майбутньому тим пенсіонерам, які сьогодні ще працюють».

«В бюджеті також закладено підвищення прожиткового мінімуму. Після підвищення виплати складуть 2920 для працездатних і 2360 для осіб, які втратили працездатність», повідомив він.

Водночас Цимбалюк підкреслив, що з наступного року зростуть усі соціальні видатки: матерям при народженні дитини, які не працюють, особам з інвалідністю дитячого віку і дорослим особам, а також особам, які доглядають за людьми з інвалідністю.

За його словами, мінімальна зарплата з січня зросте до 7100 гривень, а у квітні – до 8 тисяч гривень.

Окрім того, народний депутат зауважив, що у зв’язку з підвищенням зарплат зростуть і податки.

«Це поповнить державну скарбницю і надасть можливість створювати нові робочі місця. Саме на них ми робимо акцент», резюмував перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на соціальні видатки передбачено майже 470 млрд грн. Порівняно із 2023 роком сума збільшена на 25 млрд грн.

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