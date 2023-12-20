Переселенцям продовжать платити пенсії без ідентифікації – кого це стосується

ВПО продовжать платити пенсії без ідентифікації. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

В уряді повідомили, що строк фізичної перевірки пенсіонерів в «Ощадбанку» буде продовжено на три місяці — до 1 квітня 2024 року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

За даними пресслужби, минулого тижня відповідний проект постанови Кабміну вже розглядався на урядовому комітеті.

На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість пенсіонерів-ВПО з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Дуже важливо, щоб люди встигли її пройти та продовжили отримувати пенсії. Як я й обіцяла, минулого тижня відповідний проєкт постанови КМУ вже розглядався на Урядовому комітеті. Прошу Мінсоцполітики якомога швидше внести його в порядок денний засідання Уряду, наголосила Віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Раніше відповідний проект постанови підготувало Мінсоцполітики.

Ідентифікація пенсіонерів

Для внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку до фізичної ідентифікації прирівнюється:

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (Дія ID);

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Роз’яснення Мінсоцполітики

Як повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики, норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію, зазначили в міністерстві.

Для однієї категорії громадян останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. З 1 липня, у зв’язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію, пояснили в Мінсоцполітики.

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