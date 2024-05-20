МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, міноборони Ізраїлю і трьох лідерів ХАМАС

МКС, який видав ордер на арешт Путіна, тепер запросив ордери на арешт Нетаньягу – прем’єра Ізраїлю, міноборони Ізраїлю, а також трьох лідерів ХАМАС. Їх звинувачують у злочинах проти людства.

Про це йдеться у відповідному документі, оприлюдненому на сайті МКС, передають Новини України – НСН з посиланням на Суспільне.

МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу і міноборони Ізраїлю

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.

Головний прокурор МКС заявив, що на підставі доказів, зібраних і досліджених його офісом, він має підстави вважати, що Беньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю, і Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю, несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людства, вчинені на території Держави Палестина (в Секторі Гази) щонайменше з 8 жовтня 2023 року:

Моріння голодом цивільних осіб як метод ведення війни — воєнний злочин

Умисне заподіяння сильних страждань або серйозної шкоди тілу чи здоров’ю або жорстоке поводження — воєнний злочин, що суперечить Римському статуту

Умисне вбивство або вбивство — воєнний злочин

Навмисні напади на цивільне населення — воєнний злочин

Винищення (геноцид) та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом — злочин проти людства

Переслідування — злочин проти людства

Інші нелюдські дії — злочини проти людства

Ми стверджуємо, що інкриміновані злочини проти людяності були скоєні в рамках широкомасштабного і систематичного нападу на палестинське цивільне населення відповідно до державної політики. Ці злочини, за нашою оцінкою, тривають і донині, — заявив прокурор

Він наголосив, що його офіс стверджує, що зібрані докази, включно з інтерв’ю з тими, хто вижив, та очевидцями, автентичні відео-, фото- та аудіоматеріали, супутникові знімки та заяви ймовірної злочинної групи, свідчать про те, що Ізраїль навмисно і систематично позбавляв цивільне населення в усіх частинах Гази об’єктів, необхідних для виживання людини.

Також запрошують ордери на арешт лідерів ХАМАС

Щодо лідерів ХАМАСу, Хан заявив, що на підставі доказів, зібраних і досліджених його офісом, він має підстави вважати, що Ях’я Сінвар (керівник ісламського руху опору (ХАМАС у Секторі Гази), Мохаммед Діаб Ібрагім Аль-Масрі, більш відомий як Деіф (головнокомандувач військового крила ХАМАС, відомого як Бригади Аль-Касама ) та Ісмаїл Ханієх (голова політичного бюро ХАМАС) несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю та Держави Палестина (в Секторі Гази) принаймні з 7 жовтня 2023 року:

Винищення (геноцид) — злочин проти людства, Вбивство як злочин проти людства, що що суперечить Римському статуту

Захоплення заручників — воєнний злочин

Зґвалтування та інші акти сексуального насильства — злочини проти, а також воєнні злочини у контексті полону

Катування — злочин проти людяності, а також воєнний злочин у контексті полону

Інші нелюдські дії — злочин проти людства у контексті полону;

Жорстоке поводження — воєнний злочин у контексті полону

Посягання на особисту гідність — воєнний злочин у контексті полону.

Є достатні підстави вважати, що Сінвар, Деіф і Ханієх несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних під час нападів, скоєних ХАМАСом (зокрема, його військовим крилом, бригадами “Аль-Кассам”) та іншими озброєними групами 7 жовтня 2023 року, і за захоплення щонайменше 245 заручників, — заявив прокурор

Нагадаємо, вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні, вбивши сотні мирних людей та захопивши десятки заручників. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні і почав потужну антитерористичну кампанію проти ХАМАС.

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