Перерахунок пенсій в Україні – в чому різниця для працюючих і непрацюючих пенсіонерів

Як саме відбувається перерахунок пенсій для працюючих та непрацюючих пенсіонерів і від чого залежить розмір доплат.

Про це НСН розповідає з посиланням на видання «На пенсії».

Як відбувається перерахунок пенсій в Україні

У деяких українців розмір мінімальної пенсії й надбавки за понаднормовий стаж – прив’язані до прожиткового мінімуму. Коли прожитковий мінімум підвищують – автоматично непрацевлаштованим особам перераховують пенсію.

Щодо працевлаштованих пенсіонерів, то їм пенсії у такому разі не перераховують. Коли людина звільняється, то пенсію перераховують з урахуванням актуальнішого прожиткового мінімуму, який діє на момент звільнення.

Схожою є ситуація і з новими доплатами, які залежать від стажу та віку. Для наочності нагадаємо, що з 1 грудня у осіб, які молодші за 70 років, при стажі у жінок 30 років і у чоловіків 35 років загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчим за 2500 гривень. У кого пенсії до грудня були нижчими, то їх мали підтягнути до вказаного розміру. Але це стосується лише непрацюючих громадян. Для працюючих залишилися колишні розміри. Вони можуть бути переглянуті лише у разі звільнення, пояснив експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

Такий самий механізм діє щодо тих, у кого мінімальна пенсія за віком залежить від розміру мінімальної зарплати по країні.

У яких випадках пенсія не призначається

Право на пенсійні виплати залежить від того, чи є пенсіонер працевлаштованим, чи ні. Крім того, від цього залежить ще й розмір пенсії. При цьому:

Пенсія за вислугу років призначається після того, як пенсіонер залишає роботу. І саме це дає право на пенсію. Якщо особа й надалі працевлаштована після призначення на пенсію за вислугу років, то виплати цієї пенсії припиняються. А поновлюються одразу після звільнення з роботи.

Але є виняток, який стосується посади асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі. Ця посада не дає права на призначення пенсії за вислугу років, а тому на період роботи на цій посаді пенсія за вислугу років виплачується.

Яка різниця у розмірах пенсій

Сьогодні різниця у розмірах пенсій пенсіонерів, що працюють та не працюють – несуттєва. Важливо пам’ятати, що при влаштуванні на роботу необхідно відразу повідомити Пенсійний фонд.

В іншому разі – відбудеться переплата пенсії, яку потім почнуть вираховувати.

Зверніть увагу! Формула розрахунку основного розміру пенсії за віком для обох категорій пенсіонерів залишається незмінною. Тобто вона в обох випадках є однаковою.

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