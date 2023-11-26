Деякі категорії пенсіонерів отримають доплати до пенсій – хто саме і які суми виплат

Деякі категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на доплати до пенсій у кілька тисяч гривень

Про це інформує ПФУ, передає НСН.

Додаткові виплати згідно із законодавством нараховуються постраждалим від аварії на ЧАЕС громадянам, а також ліквідаторам ядерної катастрофи. Розмір надбавки залежить від категорії пільговиків.

Як відомо, 1 березня набули чинності мінімальні розміри пенсій з інвалідності:

для І групи – 8187,48 грн;

для ІІ групи – 6549,98 грн;

ІІІ групи та дітей з інвалідністю – 5048,95 грн.

До державних пенсій, які нараховуються за віком або інвалідністю, встановлюються додаткові надбавки. Наприклад, особам, які входять до категорії №1 (з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), додатково виплачуватимуть:

особам з інвалідністю І групи – 474,5 грн;

особам з інвалідністю ІІ групи – 379,6 грн;

особам з інвалідністю ІІІ групи – 284,7 грн;

Деякі категорії пенсіонерів отримають доплати до пенсій

Для інших українців з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, передбачені наступні надбавки:

особам з інвалідністю І групи – 341,64 грн;

особам з інвалідністю ІІ групи – 227,76 грн;

особам з інвалідністю ІІІ групи – 170,82 грн;

Для осіб з категорій №2-4 передбачені наступні надбавки:

категорія 2 – 170,82 грн;

категорія 3 – 113,88 грн;

категорія 4 – 56,94 грн.

Для осіб з інвалідністю, які є учасниками ліквідації катастрофи на ЧАЕС, розмір мінімальної пенсійної виплати становить:

особи з інвалідністю І групи – 13376,21 грн;

особи з інвалідністю ІІ групи – 10 700,97 грн;

особи з інвалідністю ІІІ групи – 8025,73 грн.

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