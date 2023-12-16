Правила для пенсіонерів змінять із січня: хто не зможе отримати виплату

В Україні з 1 січня змінять вимоги для виходу на пенсію. Щоб отримати виплату вчасно, треба буде мати на 12 місяців стажу більше, ніж у 2023-му. Поетапне підвищення вимог закладено ще 2017-го, однак через пандемію та повномасштабну війну ситуація значно змінилась і тепер виконати вимоги зможуть далеко не всі. Передає НСН.

Правила для пенсіонерів змінять із січня

Як розповідає OBOZ.UA старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко, у середньому українці мають 32 роки стажу, коли виходять на пенсію.

Тобто більшість українців цю норму виконає без проблем. Але це тільки поки що. Вже через рік підвищення вимог щодо стажу стане справжньою проблемою для певної кількості українців. Вони не зможуть вчасно вийти на пенсію і будуть змушені працювати до 63 чи 65 років. Зі стажем від 15 до 21 року – до 65 років, зі стажем від 21 до 31 років – до 63 років.

Ткаченко впевнена: було б чесніше підвищити пенсійний вік для всіх замість того, щоб вводити особливі умови виходу на заслужений відпочинок. Рішення підвищувати вимоги до стажу ухвалено ще 2017 року. Тоді МВФ наполягав на підвищенні вимог до пенсіонерів, уряду Володимира Гройсмана вдалося переконати кредиторів: краще підвищувати вимоги до стажу, а не вік виходу на пенсію.

З того моменту почався поетапний процес підвищення вимог. У розрахунках 2017 року йшлось, що 2027-го вчасно (тобто в 60 років) зможуть вийти на пенсію тільки 55% українців. Решті доведеться працювати до 63 та 65 років. Але коли розробляли подібне нововведення, ніхто не міг спрогнозувати, що українці постраждають спочатку від повномасштабної пандемії, обов’язкового карантину (що призвело до втрати роботи для великої кількості українців), а потім від повномасштабної війни.

Раніше ми писали: Хто з українців може отримувати пенсію у Німеччині, що для цього потрібно