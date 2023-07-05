Який рівень радіації небезпечний і як впливає на людину

На тлі побоювань, що російські військові вчинять теракт на ЗАЕС, не зайвим буде знати, який рівень радіації є нормою та що робити при підвищеному радіаційному фоні.

Про небезпеку підвищеного рівня радіації нагадали у Центрі громадського здоров’я, передає НСН.

У чому небезпека радіації для здоров’я людини

Радіація може впливати на організм людини на клітинному рівні.

Радіація може призводити як до загибелі, так і до модифікації клітин, у тому числі пошкодження ДНК. Ураження великої кількості клітин може призвести до дисфункції пошкодженого органу або навіть смерті.

Ранніми медичними наслідками впливу радіації зазвичай є опіки шкіри, облисіння, або порушення репродуктивної функції.

Клітинні мутації, які впливають на подальший поділ клітини, у підсумку можуть спричинити онкологічні захворювання. Якщо змінам піддаються клітини, що несуть спадкову інформацію, це може спричинити генетичні порушення в майбутніх поколінь.

Також необхідно відзначити деякі особливості дії іонізуючого ви­промінювання на організм людини:

органи чуття не реагують на випромінювання;

малі дози випромінювання можуть підсумовуватися і накопичува­тися в організмі (кумулятивний ефект);

випромінювання діє не тільки на даний живий організм, але і на його спадкоємців (генетичний ефект);

різні організми мають різну чутливість до випромінювання. Найсильнішого впливу зазнають клітини червоного кісткового мозку, щитоподібна залоза, легені, внутрішні органи, тобто органи, клітини яких мають високий рівень поділу. При одній і тій самій дозі випромінювання у дітей вражається більше клітин, ніж у дорослих, тому у дітей всі клітини перебувають у стадії поділу.

Радіаційний фон — норма і небезпека

0,1-0,2 мк3в / ч — звичайний рівень радіаційного фону, якому кожен з нас піддається щодня;

до 0,3 мк3в / ч — нормальний радіаційний фон;

0,3-1,2 – мк3в / ч — підвищений радіаційний фон;

понад 1,2-мк3в / ч — небезпечний радіаційний фон.

Що робити у разі радіаційної аварії

Якщо ви знаходитеся на вулиці, необхідно терміново захистити органи дихання. Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена у кілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Необхідно якомога швидше зайти у приміщення. Ідеальний варіант – великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон.

Перед входом у приміщення, за можливості, обережно зніміть верхній шар одягу – це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення.

Переконайтеся, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, закриті вентиляційні отвори.

Обовʼязково прийміть душ або обітріть тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення також осідає на волоссі, тому за можливості необхідно помити голову.

Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні улюбленці, їх також необхідно помити, або, як мінімум, обробити вологими серветками.

Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не покидати приміщення до офіційного оголошення від влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії – найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил.

Ситуація на Запорізькій АЕС

5 липня ситуація на Запорізькій атомній електростанції спокійна, рівень радіації у країні в межах норми. Актуальний стан радіаційного фону можна дізнатися на карті Українського гідрометеорологічного центру, де відображаються виміри по всіх точках контролю, розміщених по всій Україні.

Наразі найвищий рівень радіаційного забруднення фіксується у Чорнобильській зоні відчуження.

«На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС у 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають у межах своїх середньомісячних величин, що свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон. Вплив на навколишнє природне середовище викидів від діяльності АЕС України був зникаюче малим», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники 5 липня погрожували підірвати Запорізьку АЕС. Окупанти повідомляли, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

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