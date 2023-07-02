Як при аварії на ЗАЕС подбати про домашніх тварин

Через можливий теракт окупаційних військ є небезпека витоку радіації на Запорізькій АЕС. Як у разі аварії на ЗАЕС подбати про домашніх тварин.

Поради дає ветеринарка Діана Василькова, пише UAnimals, передає НСН.

Якщо це станеться, перш за все треба орієнтуватися на вказівки з офіційних джерел у кожному конкретному регіоні.

Також є кілька кроків, які допоможуть підготувати безпечне середовище для себе та домашніх тварин.

Підготуйте запас герметично запакованих:

їжі для улюбленця (сухий чи вологий корм, консерви, заморожені продукти), ласощі;

питної води у пляшках;

ліків для тварини, якщо вони їй потрібні у звичайному житті;

пластикові миски;

засобі гігієни: вологі серветки, одноразові пелюшки, запасний невеликий туалет та наповнювач, мило, шампунь для тварин;

іграшки.

Перші кроки у разі небезпеки

Якщо у момент ядерного вибуху чи аварії на АЕС ви були в приміщенні, залишайтеся там і надалі разом із тваринами.

Якщо ви прийшли додому з вулиці, зніміть свій одяг та покладіть у поліетиленовий пакет, не торкайтеся тварин, поки не помиєтесь з милом та не вимиєте волосся.

Якщо ви були на вулиці разом із твариною, помийте й себе, і її. Якщо такої змоги немає, протріть тварину вологими серветками.

Всі речі та брудні серветки складіть в герметичний пакет та тримайте подалі від себе та тварин.

Убезпечте місце, де перебуваєте ви та тварини

У перші хвилини після оголошення небезпеки потрібно щільно зачинити всі вікна та двері.

Стежте за новинами щодо безпеки водопровідної води, краще використовувати бутильовану воду.

Пам’ятайте! Кип’ятіння не позбавляє від радіоактивних речовин.

Годувати тварин можна тільки їжею та водою з запасів. Якщо вони зберігались не у шафі або холодильнику, перед відкриттям протріть герметичний пакет/контейнер вологими серветками чи мокрою ганчіркою.

Туалет

Замініть старий котячий лоток на новий, а собакам постеліть нові пелюшки.

48 годин не можна полишати укриття, тому спробуйте підстилати пелюшки дорослій собаці, якщо вона звикла ходити на вулицю

Не панікуйте

Зберігайте максимально звичний для вас режим, грайтесь з собакою, вчіть команди. Адже це відволікає. Будьте спокійними, тому що тварини все відчувають.

Раніше ми писали про те, як проходитиме евакуація у разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Ще корисні лайфхаки на випадок екстремальних ситуацій: Запас продуктів на випадок аварії на АЕС – що треба купити