Як проходитиме евакуація у разі вибуху на ЗАЕС

За найгіршим сценарієм, евакуація у разі вибуху на ЗАЕС торкнеться чотирьох областей України, евакуювати доведеться близько 300 тисяч людей.

Про це сказав під час командно-штабних навчань у Запоріжжі перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

Нагадуємо, 29-30 червня в Україні відбулись масштабні спеціальні навчання на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

До складу Міжвідомчого кризового штабу, діяльність якого координує очільник Міненерго України Герман Галущенко, увійшли міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, керівник Держінспекції ядерного регулювання Олег Коріков, голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Запорізької – Юрій Малашко, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, а також представники Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій.

Зокрема, під час тренування багато уваги приділили системі оповіщення населення, моніторингу руху та показників забруднення «радіаційної хмари», способам оперативного усунення наслідків розповсюдження радіації, шляхи евакуації населення автомобільним та залізничним транспортом.

Як відбуватиметься евакуація у разі вибуху на ЗАЕС

На спеціальному проміжному евакуаційному пункті десятки спецавтівок та надзвичайників у захисному спорядженні чекатимуть людей із забрудненої радіацією території, пишуть Вікна.

Спеціалісти мають радіометр РДС-100, який вимірює кількість альфа-частинок на сантиметр квадратний за хвилину. Евакуйованих доправляють на “швидких” та бусах, увесь транспорт та люди проходять обробку — деконтамінацію.

На навчаннях мешканців забрудненої території вдавали добровольці, вони взяли з собою лише найнеобхідніше.

Одна із жительок Запоріжжя каже, що участь у подібних навчаннях дуже корисна, навіть попри те, що будь-яку корисну інформацію можна знайти у мережі.

Уже має бути заготовлена деяка їжа, вода. Якщо це дійсно станеться, треба затуляти вікна, вентиляційні отвори. Шукати повідомлення, де будуть ці пункти евакуації, говорить вона.

Кілька добровольців вдають опромінених, яким на місці надаватимуть першу допомогу. Водночас в одній з міських лікарень також розгорнули пункт деконтамінації для приймання пацієнтів.

Фахівець з цивільної оборони п’ятої міської лікарні Запоріжжя Сергій Хазиненко розповідає про процес:

Люди роздягаються, купаються, потім вдягають чистий одяг та йдуть отримувати медичну допомогу.

На обробку спецрозчином одного пацієнта, каже медсестра Дарина, дається менш як дві хвилини.

Тих, хто переживає за домашніх улюбленців, заспокоїли: тварин брати з собою можна, пише видання zprz.city.

Можна брати й особисті речі, але люди будуть проходити відповідні дозиметричні пункти. Якщо речі будуть заражені, ви маєте їх залишити на місці. Тож рекомендується заздалегідь подбати про “тривожну валізку”, а всі цінні речі герметично запакувати.

Надзвичайники кажуть: у разі аварії на ЗАЕС, яку ладні вчинити окупанти, будуть розгорнуті понад два десятки логістичних центрів, куди прямуватимуть люди задля евакуації: автобусами та власними авто. Також буде понад 20 потягів, які вивозитимуть людей.

Більше подробиць мають повідомити місцеві органи влади. Якщо буде оголошено евакуацію, то адреси збірних пунктів, маршрути для евакуації особистим транспортом та перелік безпечних зон, куди слід їхати також буде повідомлено.

У разі катастрофи на ЗАЕС найголовніше — отримати сповіщення про те, що така подія сталася.

Якщо ви отримали сповіщення, терміново ввімкніть радіоприймач або телевізор (місцеві канали) та прослухайте повідомлення державних органів влади.

У разі отримання сповіщення про радіаційну небезпеку, перше, що треба зробити — йти до укриття. Якщо воно далеко — в будинок. По можливості загерметизуйте двері та вікна та чекайте сповіщення про початок евакуації, заздалегідь зробіть запас води, зберіть “тривожну валізку”.

Посадовці нині розглядають найгірший сценарій, коли доведеться евакуйовувати із зараженої зони частину мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Енергетики твердять: нині з шести енергоблоків ЗАЕС — п’ять у холодному резерві, один у гарячому. Відтак, глобальної катастрофи, напевне, вдасться уникнути. Утім, головне зараз — зберігати спокій.

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