Експерти ДП “НАЕК “Енергоатом” розробили найбільш прогнозований сценарій можливого розвитку подій на ЗАЕС, коли внаслідок аварії, спричиненої терактом, радіаційна хмара охопить чотири області України.

Про це повідомила компанія після завершення 29-30 червня в Україні масштабних спеціальних навчань на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, передає НСН.

Міжвідомчий кризовий центр при Міненерго провів дводенне навчання посадовців різних рівнів, які долучаться до подолання наслідків аварії. У навчанні взяли участь і міністр енергетики Герман Галущенко, і міністр МВС Ігор Клименко, і очільник ДСНС Сергій Крук, і головний санітарний лікар Ігор Кузін. Також були присутні представники “Енергоатому”, Держінспекції з ядерного врегулювання, очільники військових адміністрації.

Присутні погодились, що на сьогодні високий рівень загрози теракту на атомній станції. Тому моделювали різні сценарії і обрали найбільш імовірний.

Згідно з найбільш імовірним сценарієм, постраждають чотири області. У дописі “Енергоатому” назви цих областей не перелічують, але вказані очільники військових адміністрацій, які взяли участь у обговоренні:

Запорізька область;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Миколаївська.

Якщо аварія на ЗАЕС все ж станеться, владні інституції та місцеве населення повинні діяти відповідно до певних алгоритмів. Під час тренувань навчались саме представники влади. Зокрема, вчились приділяти увагу наступним речам:

системі оповіщення;

моніторингу руху радіаційної хмари;

швидкому усуненню наслідків руху хмари;

евакуації місцевого населення — виїзд автошляхами та залізницею;

постійному вимірюванню рівня радіації та визначення тенденцій змін.

Як наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, у разі аварії населення має виконувати рекомендації виключно офіційних представників влади – військових адміністрацій, МВС, ДСНС, МОЗ.

За словами міністра, наразі всю відповідальність за будь-яку можливу подію на ЗАЕС несе Росія і можливий теракт буде навмисною дією ворога, який несе загрози для всього цивілізованого світу. З огляду на це Україна покладається на співпрацю з моніторинговою місією МАГАТЕ, представники якої присутні на станції.

У свою чергу, як зазначив президент “Енергоатому” Петро Котін, завдяки тренуванню його учасники отримали додаткову інформацію для подальшого планування своїх дій.

“Всі служби відпрацювали реалістичний сценарій, в якому “Енергоатом” в момент теракту на ЗАЕС не має доступу до майданчику станції… Зауважу, що основне підґрунтя для тренувань – чіткий радіаційний прогноз. Саме за цими розрахунками планується робота всіх відомств для забезпечення безпеки нашого населення”, сказав Котін.

Як доповнив очільник НАЕК, такі заходи компанія регулярно проводить на всіх вітчизняних АЕС, а з огляду на воєнний стан, такі навчання, із залученням усіх відомств, незабаром необхідно провести на всіх підконтрольних Україні атомних станціях і прилеглих до них територіях.

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