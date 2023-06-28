Влада готова й опрацьовує всі можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС – Мінреінтеграції

Влада готова й опрацьовує всі можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС, заявляють в Мінреінтеграції, передає НСН. Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук взяла участь у підготовчому засіданні міжвідомчого кризового штабу..

Захід проходив під головуванням Міністра енергетики Германа Галущенка. На ньому також були присутні Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, Голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, представники ДСНС, а також Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій.

Основною метою роботи штабу є аналіз інформації щодо ситуації на захопленій російськими окупантами ЗАЕС, моделювання різних сценаріїв розвитку подій та реагування на них у разі можливого теракту.

Для оперативного реагування штаб отримує дані від датчиків, які використовують Енергоатом, ДСНС та Держінспекція ядерного регулювання. Також на станції перебувають четверо експертів МАГАТЕ. Важливо, аби вони займали активну позицію щодо повідомлень і моніторингу ситуації.

На засіданні було зазначено, що наразі один із блоків продовжує працювати у режимі «гарячого зупину». Окупанти свідомо блокують переведення його в режим «холодного зупину». Це значно підвищує ризик терористичної загрози на ядерному об’єкті.

Натомість всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій. Розроблені відповідні протоколи спільних дій.

Для їх детального відпрацювання кризовий штаб ухвалив рішення про проведення відповідних масштабних навчань із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення.

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