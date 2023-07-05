Відомо, що певна кількість радіації не становить для людини жодної шкоди. Однак перевищення норми становить небезпеку для здоров’я. Як виміряти рівень радіації без дозиметра

Перевищення рівня радіаційного фону може призводити до розвитку променевої хвороби та навіть летального фіналу. Тому варто знати, як виявити небезпеку.

Як самостійно виміряти рівень радіаційного фону у повітрі та зрозуміти, чи є небезпека розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Найпростіший метод – дозиметр

Для того, щоб не вигадувати нічого нового, можна просто придбати дозиметр, який зробить усю роботу за вас.

Прилад вимірює поглинену дозу, або еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання, а також їхні потужності.

Як самостійно виміряти рівень радіації без дозиметра

Є також лічильник Гейгера, проте його використовують для вимірювання окремих швидких заряджених частинок. Тому для простішого застосування варто обирати саме дозиметр.

Вартість на дозиметри може відрізнятися, проте середня коливається в межах 1 000 гривень.

Мобільні застосунки для вимірювання радіації

Ваш смартфон також може виміряти рівень радіаційного фону за допомогою спеціальних датчиків у фронтальній та основній камері. Можливо, він зробить це не з такою точністю, як дозиметр, але ви все одно зможете зрозуміти рівень небезпеки.

EMF Detector

Застосунок працює дуже просто, у ньому немає багато функцій. На екрані відразу з’являється число, яке позначає кількість радіації у повітрі. Внизу також написано, наскільки високий рівень.

Програма є безкоштовною для користувачів iOS та Android.

GammaPix

Цей застосунок було створено урядом США. Програма може заздалегідь попередити вас про наявність радіоактивності. Однак застосунок є платним і доступний лише для пристроїв iOS.

Radiation Scan Pro

Безкоштовний застосунок для перевірки радіоактивності у повітрі. Його інтерфейс також не відрізняється суттєво від попередніх. На головному екрані у вас з’являється онлайн-дозиметр, який відображає кількість радіоактивних речовин відповідно до вашої місцевості.

Можна завантажувати як для iOS, так і для Android.

Окремий бот у Telegram

Крім застосунків і приладів, можна також використовувати чат-бот, який допоможе дізнатися рівень радіаційного фону. Він називається Radiation and Smog Alarm.

Для того, щоб бот міг надати вам інформацію, потрібно дати йому доступ до вашого місця знаходження. Тоді програма у вигляді таблиці надсилає перелік речовин, де вказано допустимі межі та поточний рівень.

Також бот визначає поточний стан якості повітря та пояснює, що означають наукові абревіатури в результатах.

А який допустимий рівень радіації?

Природна радіація не шкідлива для людини. Головну роль відіграє її рівень у повітрі.

Згідно з Нормами радіаційної безпеки України допустиме значення рівня радіаційного фону – 30 мкР/год, 300 нЗв/год.

0,3-1,2 мк3в/ч – це вже підвищений радіаційний фон.

При загальному зовнішньому опроміненні людини дозою 150-400 рад розвивається променева хвороба легкого та середнього ступеня тяжкості, при дозі в 400–600 рад – важка променева хвороба, опромінення понад 600 рад є смертельним.

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