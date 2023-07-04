Загроза теракту на ЗАЕС – які будинки краще захищають від радіації

Українська влада попереджає, що існує загроза теракту на ЗАЕС, який можуть влаштувати російські окупанти. Як діяти у разі радіаційного забруднення і де укритися.

Рекомендації надала Запорізька ОВА, передає НСН.

Що робити у перші години, якщо станеться аварія

Щойно стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід негайно одягнути на себе та дітей протигаз, респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов’язку та пройти до укриття, якщо воно знаходиться в безпосередній близькості.

Якщо захисна споруда знаходиться надто далеко та відсутні засоби захисту органів дихання, необхідно залишатись вдома.

Потрібно увімкнути всі можливі засоби масової інформації та слідкувати за повідомленнями та розпорядженнями місцевих органів влади. Тим часом закрити вікна, двері, зашторти їх щільною тканиною або ковдрою. Закрити вентиляційні канали, віддушини, заклеїти щілини у віконних рамах.

Які матеріали і споруди краще захищають від радіації

Найкраще захищають бетонні чи цегляні підземні приміщення.

Коефіцієнт ослаблення радіації будинками та спорудами залежить від будівельного матеріалу, конструкції та поверховості:

дерев’яні будинки послаблюють радіацію у 2-3 рази а підвали цих будинків – у 7-10;

одноповерхові кам’яні – 10, їх підвали – 40-50;

багатоповерхові кам’яні будинки – у 400-500, а їхні підвали (сховища) – у 1000 разів.

Доктор хімічних наук Юрій Халавка радить у багатоквартирному будинку перебувати якомога далі від вікон у внутрішніх кімнатах.

Правила безпеки та особистої гігієни

Намагайтеся якомога менше знаходитися на вулиці, а якщо є необхідність покинути приміщення – обов’язково одягайте засіб індивідуального захисту органів дихання, головний убір, плащ, чоботи, рукавички.

Виходьте на вулицю лише на час, установлений режимом радіаційного захисту. Дітей на вулицю виводити не можна. Запобігайте потраплянню опадів на тіло й одяг.

При поверненні додому помийте або обітріть мокрою ганчіркою взуття, верхній одяг витрусіть, почистіть вологою щіткою та герметично запакуйте і зберігайте його подалі, а при можливості залиште поза приміщенням.

Обличчя, руки, шию ретельно обмийте, прополощіть ротову та носову порожнину 0,5% розчином питної соди.

У всіх приміщеннях, де перебувають люди, щодня проводьте вологе прибирання із застосуванням миючих засобів.

Безпечне харчування

Подбайте про запас води, їжі і необхідних медикаментів, заздалегідь зберіть тривожну валізу. Подробиці, які запаси треба зробити завчасно і що покласти у тривожну валізу, читайте за посиланням.

Готувати та приймати їжу потрібно в закритих приміщеннях.

Вживайте лише ті продукти харчування, які зберігалися в холодильниках, закритих ящиках, скринях, в підвалах, погребах або були куплені в торгових мережах. Воду використовуйте лише з перевірених джерел.

Продукцію з індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень та фрукти можна споживати тільки з дозволу органів охорони здоров’я.

Перед прийомом їжі використовуйте 0,5% розчин питної соди для полоскання ротової та носової порожнини.

Евакуація

Отримавши повідомлення про початок евакуації, не панікуйте. Вимкніть джерела водо-, електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах.

Повідомте сусідів та близьких про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, особам з інвалідністю, людям похилого віку.

Візьміть екстрену валізу та вирушайте власним автотранспортом за спланованим маршрутом в безпечну зону, а у разі неможливості це зробити – вирушайте до збірного пункту евакуації.

Якщо Ви не можете самостійно вийти з приміщення, вам необхідно вивісити за вікном або прив’язати до ручки вхідних дверей біле полотно так, щоб було видно з вулиці, та повідомити органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, Національної поліції. Вам на допомогу будуть направлені працівники соціальних служб.

Люди з територій, які можуть опинитися в зоні ураження в разі підриву росіянами Запорізької АЕС, вже можуть безкоштовно евакуюватися до інших областей України. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, якщо люди відчувають потребу виїхати, вони вже можуть це зробити.

“Так, у них є така змога. Вони можуть зателефонувати на гарячі лінії ОВА або 15 48 — до нас. Я знаю, що в п’ятницю телефонували на гарячу лінію люди з Нікополя. І ми сьогодні організовуємо евакуацію з Дніпропетровської області разом з ОВА”, розповіла Верещук.

Посадовиця наголосила, що така евакуація буде повністю безкоштовною.

“Тобто це потяги, коли люди зголосяться їхати, це харчування і проживання. До прикладу, Закарпаття, Буковина, Львівська область уже чекають, якщо є така потреба і люди відчувають, що готові їхати”, пояснила Верещук.

Вона додала, що якщо люди виїдуть і зафіксують своє місце перебування у котрійсь із областей, вони зможуть отримати і статус переселенця, і відповідну довідку.

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