Російські загарбники продовжують тероризувати українців. У зв’язку з їхніми діями існує загроза аварії на ЗАЕС, яка знаходиться в окупації.

Мешканцям 50-кілометровій зоні навколо Запорізької АЕС варто завчасно підготуватися до можливої надзвичайної ситуації. Для цього потрібно зробити деякі запаси і тримати напоготові тривожну валізу. НСН дуже сподівається, що ці поради не знадобляться у реальному житті.

Як підготуватись до радіаційної аварії у вашому регіоні

Вода та продукти

Заздалегідь подбайте про запас води в герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів, радить dovidka.info.

Розрахуйте запас відповідно до кількості членів вашої родини. Одній дорослій людині потрібно на добу:

3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею)

10-12 літрів для гігієни та для приготування їжі.

Упевніться, що у вас є запас води для себе та родини щонайменше на 72 години.

Подбайте про запас продуктів на випадок надзвичайної ситуації. Всі продукти мають бути герметично запаковані.

Наприклад, це можуть бути:

сублімовані продукти (каші, супи, локшина)

консерви м’ясні, рибні, овочеві

хлібці та печиво

горішки

шоколад

сухофрукти

Зазначається, що безпечною для вживання є їжа, яка не контактувала з радіоактивними речовинами: їжа в герметичних контейнерах (банках, пляшках, коробках тощо) та їжа в холодильнику або морозильній камері.

Що покласти в тривожну валізу

Тривожна валіза – це міцний великий зручний рюкзак чи сумка. Складіть необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, ліків та харчів. Тривожна валіза потрібна для швидкої евакуації, щоб ви не витрачали час на збір речей.

Чи потрібна спеціальна тривожна валіза на випадок ядерного вибуху? На думку більшості спеціалістів, не потрібна. Оскільки її вміст на цей випадок не відрізняється від того, що ми зібрали ще на початку повномасштабної війни.

Запорізька обласна військова адміністрація радить покласти до валізи документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтво про шлюб і народження дітей, трудову книжку, пенсійне посвідчення тощо), гроші та кредитні картки, дублікати ключів від будинку, авто. Також, якщо маєте, сімейні реліквії.

В герметичну упаковку покладіть декілька пар спідньої білизни, шкарпетки та змінні комплекти зручного одягу, взуття. Упакуйте продукти харчування у герметичні пакети (загорніть у декілька шарів паперу, складіть у банки, каструлі або пакети).

У вас має бути запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки, не займає багато місця і довго зберігається. А також запас питної води та невеликий посуд. Бажано – металевий.

Також візьміть аптечку першої допомоги, яка має бути зібрана згідно ваших потреб.

Зайвими не будуть сірники, запальничка, ліхтарики та батарейки. Обов’язково покладіть у валізку засоби гігієни (зубна щітка і зубна паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби інтимної гігієни. Можна взяти бритву і манікюрний набір, якщо ще залишилося місце.

Цей перелік не є вичерпним. Ви можете його доповнити іншими речами, але маєте пам’ятати, що загальна вага особистих речей на кожного члена сім’ї не повинна перевищувати 50 кг.

На валізу прикріпіть бирку з прізвищем, іменем, адресою проживання. На бирці дитячих речей крім того вкажіть рік народження дитини. Дітям дошкільного віку вкладіть в кишеню записку із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, домашньої адреси, а також контактні дані батьків.

Що робити найперше у випадку теракту на ЗАЕС

Щойно стане відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід перейти в приміщення. Щільно закрити усі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонер. Ретельно упакувати продукти харчування та прибрати до холодильника.

Виходити з укриття або будинку не можна до офіційного дозволу ДСНС або місцевої влади. Варто бути готовим до екстреної евакуації. Слідкувати за офіційними повідомленнями. Пункти збору мають бути оголошені місцевими органами влади.

Як наголошує Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики!

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