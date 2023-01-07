Реформа церковного календаря в Україні пришвидшилась, заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає НСН.

Як зазначив Епіфаній, Україна давно стала на цей шлях, проте процес був доволі повільним, але після початку повномасштабної війни росії проти України, він став динамічніше та швидше.

Наразі статистика свідчить про те, що за останній рік зросла кількість тих, хто бажає перейти на новоюліанський календар. Водночас тих, хто хоче і надалі відзначати свята за старим стилем, стає менше.

“Ми стали на шлях реформи церковного календаря. У минулому році я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років, але у зв’язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних. Згідно з опитуванням ми бачимо, що кількість тих, хто бажає зміни можливо навіть більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі. Це стосується не тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли, і якщо їх міняти, то ми маємо бути свідомі того, що стаємо на рейки нового календаря”, каже предстоятель Православної церкви України.

Епіфаній також додав, що на засіданні священного синоду ПЦУ, яке має відбутися незабаром, тим парафіям, які вирішать повністю перейти на новоюліанський календар, дозволять зробити це.

“А далі будемо вивчати це питання. Побачимо – чи в цьому році, чи не в цьому”, резюмував митрополит.

Джерело: “Обозреватель”

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